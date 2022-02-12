《雪降花》大结局拍摄花絮：Jisoo光听丁海寅的旁白就止不住泪水，再看一次还是很好哭～TAT

林守护（丁海寅 饰）的旁白一出声，眼泪就如洪水般溃堤了啦～！！！

JTBC 话题韩剧《雪降花》完结后仍有许多剧迷久久无法收拾心情，而花絮影片中，关於林守护（丁海寅 饰）和殷英路（Jisoo 饰）的点滴，也多少能够安慰到大家的心情。



毕竟不管剧情中有多虐，花絮中至少能看到角色们笑笑的温暖互动，但！是！

EP.14~16的花絮影片，却是满满的洋葱啊～。

PS：若想回顾大结局关键剧情，可按右侧文章连结观看→《雪降花》EP.16结局你满意吗？完结一周后仍难以平复的情绪：「丁海寅&Jisoo这对CP真的是虐到不行」。



▼这一场顶楼追逐戏，最终守护牺牲自己的场面，看到最后真的太好哭了。TAT



守护交代遗言…，英路哭到崩溃。



看著心爱女人安全离开的眼神。



▼另外，还有最终英路在茶室，独自回忆起守护的场面，导演实际上真的让Jisoo听丁海寅的旁白，她也更好的投入英路的角色之中，放声大哭～。



旁白的内容大致上是说，当初守护对英路也是一见钟情，如果自己只是个普通人，一定会向她提出约会申请，两人一定会很配的吧：「谢谢你在我冰冷的心中，绽开了鲜花」、「我会永远记住你，殷英路，我爱你。」就是结局守护交给英路的录音片段。



丁海寅一来就确认Jisoo的拍摄是否顺利，还故意先不出现在拍摄现场，因为自己的角色已经离开，怕他的出现影响她的情绪，彼此都有一些小贴心的举动，非常暖心。



祝福两人都能有很好的发展，fighting～！



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻