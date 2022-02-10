首次在电视剧中挑战「反派」角色！宋承宪确定出演漫改剧《快递司机》，与金宇彬、李絮合作！

Netflix 原创剧《快递司机》（택배기사）改编自同名网路漫画。

空气污染严重、必须靠呼吸机维生的2071年，拥有非凡的战斗实力的快递司机「5-8」与梦想成为难民们唯一希望的快递司机「四月」相遇后发生的故事。



日前，已经确定金宇彬、李絮、姜有锡出演。金宇彬饰演传说中的快递司机「5-8」，难民出身的他，由於居民管理局员工的失误，在他的左手手腕植入QR Code，让他成为了一名军人；李絮饰演机务队所长「雪儿」，目标是成为国防部的长官，是位个性如男子汉一般的冷静军人；姜有锡饰演一心想成为快递司机的难民少年「四月」。



今日（10日）宋承宪确定加入《快递司机》阵容，饰演大反派「柳硕」一角。柳锡（音， 류석）是在没有氧气呼吸器就无法生存的混乱世界里，以氧气爲武器支配世界的千明集团的唯一继承人。（这也是宋承宪继电影《狱火重生：金昌洙》后，第二次挑战大反派，电视剧中则是首次）



宋承宪近年出演《Voice 4》、《一起吃晚餐吗？》、《Player》、《Black》等剧，展现了不同的魅力。而《快递司机》由《监谍任务》、《偷天对决》曹义锡导演执导，两人曾在2002年合作过电影《天降横财》，时隔多年再次合作也备受关注。



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