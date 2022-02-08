前JYP艺人赵权、先艺、Min结伴两天一夜新春旅游！齐跳《WooAh HIP》

2AM赵权、前Wonder Girls先艺、前missA Min与其他好友一起，在江原道共度新春滑雪之行。

大家约在停车场一起出发，赵权、先艺、Min依次到达，分为两车前往，路上并排等红灯之际，赵权演起偶遇先艺的情景剧，在坐电梯的空隙也放声高歌，不愧是气氛担当。



先艺表示这是她第一次去滑雪场，Min和赵权在滑雪场更是发生滑稽的一幕，赵权去帮忙滑倒的Min，自己却也跟著滑倒，两人艰难摆脱「困境」的过程超级搞笑，对应片段在第一则影片16：30。



赵权和先艺为庆祝同行好友生日，首次live演唱两人的2020年合作歌《First Page》，动人的歌声片段在第二则影片2：40。虽然只是短暂的36小时旅行，但一起滑雪、聚餐、过夜、练舞，度过丰富精彩又亲密愉快的假期。





大家在酒店跟先艺学跳《妈妈是偶像》限定团M.M.D的出道曲《WooAhHIP》，没有镜子就对著TV练习，又在路边利用大厦的玻璃墙配合动作，拍摄了10多次不同版本的challenge，分别PO到各自IG上。

Vlog由他们同行好友拍摄发布，大家可以点击以下连结观看（带英文字幕）：

第一则vlog

第二则vlog

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