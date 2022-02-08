前JYP藝人趙權、先藝、Min結伴兩天一夜新春旅遊！齊跳《WooAh HIP》

2AM趙權、前Wonder Girls先藝、前missA Min與其他好友一起，在江原道共度新春滑雪之行。

大家約在停車場一起出發，趙權、先藝、Min依次到達，分為兩車前往，路上並排等紅燈之際，趙權演起偶遇先藝的情景劇，在坐電梯的空隙也放聲高歌，不愧是氣氛擔當。



先藝表示這是她第一次去滑雪場，Min和趙權在滑雪場更是發生滑稽的一幕，趙權去幫忙滑倒的Min，自己卻也跟著滑倒，兩人艱難擺脫「困境」的過程超級搞笑，對應片段在第一則影片16：30。



趙權和先藝為慶祝同行好友生日，首次live演唱兩人的2020年合作歌《First Page》，動人的歌聲片段在第二則影片2：40。雖然只是短暫的36小時旅行，但一起滑雪、聚餐、過夜、練舞，度過豐富精彩又親密愉快的假期。





大家在酒店跟先藝學跳《媽媽是偶像》限定團M.M.D的出道曲《WooAhHIP》，沒有鏡子就對著TV練習，又在路邊利用大廈的玻璃牆配合動作，拍攝了10多次不同版本的challenge，分別PO到各自IG上。

Vlog由他們同行好友拍攝發佈，大家可以點擊以下連結觀看（帶英文字幕）：

第一則vlog

第二則vlog

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