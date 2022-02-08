刘在锡「我都在计划著」不是随便说说！《Running Man》&《玩什么好呢》实现梦幻大联动

SBS招牌综艺《Running Man》和MBC人气作《玩什么好呢》要合作了。

《玩什么好呢》的企划团队M.O.M朴载正、KCM、Wonstein作为嘉宾参与了《Running Man》的录制。无论是《Running Man》还是《玩什么好呢》，国民大神刘在锡都是主心骨，这次由他主持的两大节目能够合作，相信他在其中也起到了不小的作用。 而《Running Man》成员池锡辰参与了《玩什么好呢》「MSG WANNABE」企划组合M.O.M，HAHA也作为的固定嘉宾出演过该节目，可以说这两档节目有诸多交集。



在《Running man》中《玩什么好呢》也多次被提及，RM成员假装嫉妒地开玩笑说池锡辰和HAHA似乎对《玩什么好呢》感情更深。 金钟国也曾调侃刘在锡：「也请照顾一下我们吧」，刘在锡则回答：「我都在计画著呢，等等看吧」 。 当时节目组就打出了字幕表示「正在自行讨论中」，节目播出后还在观众间引发不小的讨论，很多人都在猜测两档节目是不是真的能够合作，毕竟跨社联动很少见，没想到2022年2月梦想就成真了。



据悉，《Running Man》和《玩什么好呢》梦幻联动节目将在2月内播出。

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