朴信惠婚礼就是大型「青春回忆现场」～偶像剧的小宇宙爆发了：金叹&黄泰京&Jeremy，连苏易正都留言了！

朴信惠和男友崔泰俊於1月22日大婚，婚礼现场堪称青春韩剧的聚集地！

说起朴信惠就不得不提她两部最为出名的青春偶像剧，一部是《原来是美男》，一部是《继承者们》。前一部作品中，朴信惠女扮男装混入新人男团乐队；



后一部作品则是豪门少爷和贫穷女主的校园爱情故事，与之搭档的是张根硕、李洪基（《原来是美男》）与李敏镐（《继承者们》）。



李敏镐帅气亮相剧中女友朴信惠的婚礼，还引用了《继承者们》中的台词，9年前那个夏天，金叹在电影院问车恩尚：「我是不是喜欢上你了？」9年后的这个冬天，李敏镐问朴信惠：「我是不是要祝福你了？」有趣的是，与李敏镐搭档主演《花样男子》的金泛还特意留言：「王冠的重量」，与《继承者们》相呼应，因为该剧的副标题就是「欲戴王冠，必承其重」。



婚礼现场李洪基送上祝歌，唱的却是《继承者们》的OST《话说》。同时，EXO D.O.和Crush也献唱了《鬼怪》插曲《Beautiful》，简直就是大型「我青回」现场（我的青春又回来了！）要是朴信惠和崔泰俊开放观礼的话，小编相信剧迷们一定挤爆现场。



《原来是美男》中与朴信惠演绎爱情Line的张根硕缺席了此次的婚礼，之后他在SNS上与粉丝互动时就被问到相关问题，张根硕回答「最终她还是抛弃了黄泰京（张根硕在剧中的名字）」，此回答一出立马笑翻众人，「泰美CP」终究是BAD ENDING了（大笑）



看到各位韩剧男神的机智回答，网友们也纷纷感慨：「注定王子与灰姑娘没有在一起」、「邀请函写金叹先生幸福又想哭！」、「有生之年看到李敏镐出席朴信惠的婚礼，只能说我真的老了」等。朴信惠在电视剧里总是能遇到好友，现实生活中终於也得遇良人，祝福她和崔泰俊，最后以两人浪漫偶像剧般的画面结束！！



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