《Running Man》走过10年你认得这些大咖来宾吗！智孝回顾与朴叙俊亲密互动直皱眉，哈哈爆曾对金钟国下战帖

回忆满满啊ㅠㅠ 在看解答之前，快来留言答看看！

《Running Man》番外节目《Running Man向前冲》前阵子播出的EP.8「Running Man幕后八卦」，找来《Running Man》3位PD和成员们记忆大PK。

金钟国、哈哈、池锡辰与宋智孝4位《RM》成员，PK《RM》里时不时入镜的制作组崔宝弼PD、权亨久PD，以及崔亨茵PD。两队要PK回答问题，赢家可以拿到《RM》「愿望券」。

题目出自10年来所有集数，带所有人回顾《RM》走过的10年回忆。题目中，最有意思的也许是这两题：猜猜画面中的男嘉宾是谁？女嘉宾又是谁？这些嘉宾们在当年已有一定的名气，而今的地位更是不同往昔。（读者们可以猜猜看，答案放在文末）



猜题过程也有几段情节相当有趣……回顾经典的「共吃食物游戏」（20140601期），最厉害的两对是金钟国和夏沇秀，以及智孝和朴叙俊，智孝看著当年的画面直皱眉头，似乎很讶异自己当时竟然那么拚命XD



另一段是哈哈爆料他和金钟国曾「结下梁子」。事情是这样的，哈哈惧高不想接受高空荡秋千惩罚，他央求金钟国将免死金牌让给自己，但金钟国就算要一起惩罚也不愿让哈哈免死，当场撕掉了免死金牌！哈哈崩溃的接受了惩罚，下了节目之后就带一群工作人员「堵」金钟国。搞笑的是，工作人员见到金钟国就马上「换边站」，哈哈见状只能低头向金钟国投降（帮QQ）。



如果对於《RM》有著深刻感情，也想挑战看看自己记不记得这些回忆的话，不妨看看《RM向前冲》这一集！

（猜猜嘉宾解答如下）



男嘉宾：(1)2PM佑荣、(2)孔刘、(3)郑雨盛、(4)金秀贤



女嘉宾：(1)孙艺真、(2)韩孝周、(3)韩志旼、(4)申敏儿



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