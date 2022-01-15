新剧《三十九》首版预告！孙艺真＆延宇振CP感十足、田美都变身毒舌演技老师，闺蜜互动超真实～

JTBC新剧《三十九》由孙艺真、田美都、金智贤主演，以三位即将四十岁的女性朋友为中心，讲述她们对於友情、爱情与生活的有著深度故事的现实人性罗曼史。

剧中，孙艺真饰演江南皮肤科院长「车美祖」，是个温暖时又非常酷，在富裕环境下长大不需要羡慕别人的人物；田美都饰演演技老师「郑灿英」，非常毒舌，但是为人真诚，所以即便毒舌也并不让人讨厌；金智贤饰演百货店化妆品经理「张珠熙」，性格小心谨慎，至今还没有真正谈过一场恋爱。



近日，公开首波预告，细心照顾工作、爱情和友情的车美祖、郑灿英、张珠熙的日常生活非常亲切。不仅以无限舒服的姿势分著吃饼干、一起去按摩、在夜店享受无我之境的样子等，可以确认三位朋友的深厚友情。



另外，39年来渗透到她们人生的罗曼史也让人心潮澎湃。车美祖和金善宇（延宇振 饰）似乎有不少对少戏，郑灿英对金镇石（李茂生 饰）：「我戒菸了，也准备戒掉哥哥你。」张珠熙爲了照顾妈妈没有好好谈过恋爱，对在餐厅看到的主厨朴贤俊（李泰焕 饰）表现出关心，积极支持朋友爱情的车美祖、郑灿英爱管闲事又八卦的样子，就像是我们平常与好姐妹之间的相处啊！



最重要的是与「一起幸福」这句话相符的车美祖、郑灿英、张珠熙的友情在笑声的同时让人感动！因爲即使成爲自己负责各自生活的成年人，三个人在一起的时候，也会回到天真烂漫的少女。



《三十九》由《Run On》副导演金尚浩执导，《男朋友》刘英雅编剧执笔，确定接档《孔雀都市》在2月16日首播，可以於 Netflix 收看。



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