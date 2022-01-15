「龙律CP」2022又更新售后！南宫珉从后方搭肩偷袭，热情一吻让李俊昊忍不住开怀大笑：拍到了没～

现在是南宫珉拿到两胜 KISS 罗，李俊昊你输了！快拿出你的胜负欲回敬哥哥～。XD

人气男团2PM李俊昊以歌手兼演员的身份，在退伍后的2021年相当活跃，而他目前也透过youtube频道「이준호 LEE JUNHO」（李俊昊 LEE JUNHO）记录著工作与生活的Vlog影片，满足粉丝们对他私下面貌的好奇心。



在昨晚更新的影片中，将2021年尾做了一个总结，参加了【2021 MBC演技大赏】颁奖典礼与在【MBC歌谣大祭典】担任主持人的后台花絮全公开，年末可说是相当充实且意义非凡。



演技大赏当晚除了跟《衣袖红镶边》的李世荣拿下最佳CP外，还收到了南宫珉前辈的KISS祝福～！XD 让《金科长》「龙律CP」的剧迷们相当开心～！



李俊昊正在独照期间，南宫珉先是主动搭肩，碰了一下俊昊的脸庞，接著又热情了吻了一下脸颊，这已经是「龙律CP」的第三吻了，KISS来KISS去的，真的太甜蜜了。李俊昊还再三跟摄影师确认：「拍到了没？！XD」



▼（可快转到03:10看「龙律CP」的最新KISS）



「龙律CP」在《金科长》的第一吻，影片按此观看，可快转到03:02。



2017当年度KBS演技大赏时，拿到最佳CP奖后，李俊昊回敬南宫珉一个 KISS。

祝福两位友谊长存～！！！还有…期待下一次的 KISS。＝３＝



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