金钟国和前女友吵架唯一原因总是运动，所以打算婚后开办健身房「堵嘴」XD

金钟国和前女友吵架唯一原因总是运动，所以打算婚后开办健身房「堵嘴」XD

综艺   2022年1月15日   星期六08:00   White  

（图源：YouTube@김종국 GYM JONG KOOK截图）

金钟国就算和女友旅游，也要找附近有健身房的住处，自己去运动时，把卡给女友去shopping。

金钟国个人YouTube频道13日的影片中，和两外甥女约在林荫大道的网红café见面。金钟国等待期间：「看来我不是vlog的体质，拍《Running Man》的时候倒没什么，为了拍自己频道来这种地方就感觉非常别扭。」
（图源：YouTube@김종국 GYM JONG KOOK截图）

金钟国：「林荫大道只有我去的体育馆在林荫大道的时候才来，从来没和女朋友一起去吃过甜点。」外甥女soya：「如果女友要一起去吃甜点，不能不去嘛。」金钟国：「当然要去，我都会做的，只要能让我运动。我有女朋友的时候吵架的唯一原因总是运动。」
（图源：YouTube@김종국 GYM JONG KOOK截图）

「如果去旅游，先找能运动的地方，将住处定在那里附近。」Soya惊讶道：「那舅舅运动的时候，女友做什么？」金钟国：「把卡给女友去shopping就行了吧？」金钟国还表示打算在结婚后，开设健身房，认为如果当上健身房老板，妻子就没有了不让他去健身房的理据，这样就能随心所欲地运动了XD
（图源：YouTube@김종국 GYM JONG KOOK截图）

接著一起去运动品牌店给外甥女买新衣，一番挑选下来，金钟国感慨「这比运动还累，运动反而不累。」果然男生都不怎么喜欢陪女生逛街XD，最后带外甥女去家里做后弓箭步运动，一起吃晚饭。

Whilte@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » 金钟国和前女友吵架唯一原因总是运动，所以打算婚后开办健身房「堵嘴」XD
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手