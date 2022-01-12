导演亲自说明《衣袖红镶边》承恩夜戏码为何不照剧本！这动作原来是加码演出呀〜

深受广大观众们喜爱的MBC史剧《衣袖红镶边》至今仍受到广泛讨论，随著主要演员以及导演的专访内容报导，大家对於这部电视剧的幕后小故事也相当有兴趣，尤其女主角李世荣曾在访谈中提到「合房戏码删剪」的真实状况，导演也在访谈中回应并说明细节。

郑知仁导演在近日透过韩媒Sports Chosun访谈时提到，早在2018年就读过原版小说，费尽千辛万苦希望能购入原著并改编为电视剧，这时间其实花费很久，也遇到了一些挫折，幸好后来成功地进行，不过很多人也担心小说的结局太过悲剧，是否不太合适成为电视剧结尾，因此这部电视剧制作时的最大目标，就是突显出原著的最后余韵感，以观众们的反应看来，导演与作家们完美地完成了这项任务。



至於之前李世荣曾在访谈中提到「承恩夜的场面，原本剧本上写的有李祘脱去外衣以及亲吻德任肩上的纹身字样」，导演也说明了原本的确要拍出解开衣带的画面，但她却觉得怎么拍都不够唯美，无论是解开衣带的动作或是手部姿势她都不够满意，再加上在这戏码之前，德任在宫外曾经重遇李祘，当时李祘还抓著她的衣带威胁她，要将她在承恩夜之后打入冷宫，算是对她的惩罚，所以解衣带对於德任来说，可能反而有种不太好的意义。



所以导演后来让德任双手紧握著李祘的手，表示对这段情感的回应，以接吻镜头完成了这一段合房戏码，而原本应该有的宽衣解带与亲吻纹身的戏码被省略，并加入了隔日早晨德任望著熟睡的李祘并伸手轻划过他的脸颊这个动作，为了表示其实德任是做了相当大的决定，这次也由德任主动触碰李祘的脸，表达此时的两人不是君王跟受承恩的宫女，只是一般相爱的男女。也让李祘连早会都迟到了〜



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