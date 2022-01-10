《衣袖红镶边》轮回到现代的超强混剪！李俊昊看到李世荣就不自觉心痛流泪：想和王再一起赏花～

短短五分钟的影片就实现了剧迷们的愿望啊！太感动了～。TAT

古装韩剧《衣袖红镶边》已完结却让剧迷们忍不住回味，网上也出现了很多混剪素材，其中关於希望两人二搭现代剧的声浪最高，李俊昊（李祘）和李世荣（德任）也曾在广播上表示如果有机会很希望再度合作。



今天就来分享一部新出炉且质感超高分的混剪影片，当中是关於李祘与德任轮回转世到现代后，再次相遇的爱情故事！当中加入了许多《孤单又灿烂的神－鬼怪》跟《德鲁纳酒店》的对话和片段，加在一起毫无违和感啊！



▼可以当作《衣袖红镶边》的外传来看：（转世版本）



这篇故事以德任过世前的遗言开启了篇章：「下辈子就算看到臣妾也请装作不认识，就这样擦身而过吧。」在三个神的注视与对话下，虽然各自意见分歧，但两人断不开的缘分，终究会转世再次相遇。



2022年的首尔



现代的俊昊经常梦到世荣，感觉她非常的熟悉，世荣看著月亮时，也会想起俊昊，两人不停巧遇，每次都会出现重叠的记忆，俊昊对世荣坦白每次见到她就会感到心痛。



花谢了也还会在开，李祘与德任一起赏花的约定，也会再度来临。世荣也想起了一切，看著花开忍不住痛哭。



世荣最终选择勇敢告白，她告诉俊昊：「哪里都不要去，只要待在我身边就好。」俊昊缓缓回应道：「所以我们要更努力活得幸福才行。」



▼还有另一部是去年12月26日公开的，目前已有61万观看人次，也有另一番风味，李祘跟德任在现代相遇，却是一对已分手的恋人的故事，在职场重新相遇，不断勾起过往的回忆：



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