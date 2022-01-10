18岁女饭跪求和2PM李俊昊结婚的方法，网友劝其清醒：不如学到2AM

谁不爱痴情的李祘呢？

李俊昊迎来了人生作、人生角色，一部《衣袖红镶边》牢牢锁住了广大观众的心，祘王和宫女德任（李世荣 饰）的凄美罗曼史打动了无数观众。 在剧中李俊昊演技炸裂，观众们会因为他哭而揪心，会因为他笑而开心，更会因为他和德任的甜蜜而露出姨母笑，死死攥住了观众们的神经线，一大半的观众因为他得了「李祘病」。



要知道李俊昊是爱豆出身，唱而优则演，本身就是人气火爆的「野兽团」2PM的一员，多少迷妹们口中的「欧巴」啊。 最近因为李俊昊人气重回巅峰，关於他的旧帖子又被粉丝们翻了出来，其中一条让所有人看得哈哈大笑。 一位粉丝在贴吧提问要如何才能嫁给李俊昊。 发帖人表示自己刚刚18岁，希望广大网友可以教教她要如何才能嫁给李俊昊，年龄完全不是问题，可以通过爱情来克服，「请快点告诉我吧，不要叫我清醒点，如果我清醒的话就不会在这里发帖询问了，快告诉我把，我都头都大了，还有三天就考试了...... 」



这位迷妹看来是被李俊昊迷得神魂颠倒，网友们也纷纷出谋划策，其中不乏搞笑留言，其中一条获赞无数：「有去想如何与2PM结婚的功夫，不如学习到2AM（男团名）你爸妈操碎了心。」

这位迷妹，你前面应该还有很多姐姐在排队等李俊昊哦！

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