《衣袖红镶边》李世荣自曝拍到胖7公斤！「俊昊是最佳拍档，合房戏码其实在剧本上写得更多」

演员李世荣因演出超人气电视剧《衣袖红镶边》中的成德任一角，受到广大观众们的喜爱。拥有多次出演历史剧经验的她，也大赞男主角李俊昊是默契绝佳的最佳拍档，提到了拍摄《衣袖红镶边》时的小故事。

李世荣日前透过韩媒Sports Chosun的线上访谈中提到，自己原本在演出作品时，比较集中在想传达的讯息以及呈现出的画面，不过《衣袖红镶边》有点不同，这角色所能选择的幅度以及可选择的地方并不多，不是帅气又了不起的大人物，这部戏把重点放在一个微不足道的小宫女，她无时无刻守护著殿下，用生命谨守著信念「直到殿下登上王位的那一天」，坚强又勇敢的德任，李世荣觉得很有魅力。



历史上的德任的确是一个写著一手好字的宫女，李世荣也透过历史资料看过宜嫔的真迹，於是李世荣透露自己因此特别练习了书法。李世荣不说可能也没人发现，德任在一开始拍摄直到后半期，体重增加了7公斤！不过她说后期重点在於眼神的传达，即使没有说出台词，大家也能够从李世荣的眼神中看出她的空虚、凄凉等感受，成德任的一生令所有观众们为她流泪。



李世荣也大赞与他对戏最多的俊昊。她说俊昊是最佳拍档，所有演员中俊昊与她对戏份量最多，两人也最为亲近。她透露俊昊本身的个性就很亲切，所以在针对演戏的沟通上也非常顺畅，能够自在地讨论并进行拍摄。两人的配合可以说是好到不能再好，李世荣也大赞俊昊是个相当值得信赖的演员。两人在浪漫爱情戏的配合也非常棒，演出了让观众们心动的感觉。被问到最不真实的场景，李世荣则提到了俊昊露出美丽腹肌的出浴戏码。



虽然不真实，但李世荣也特别说明，从这场出浴戏之后，德任与李祘的关系迅速发展，尤其到了历经谋反事件，德任急著跑回行宫扑进了李祘怀中，其实已经展现出两人相爱的心。之后德任除了要守护李祘之外，也无可奈何地爱著他，同时却又想要守住自己原本想要的生活，直到最后几集才隐藏不住，终於伸手抓住了李祘的衣角。



李世荣也特别提到承恩夜床戏的部分，原本剧本中是有写到，李祘替她脱去了外衣，露出了德任肩膀上的纹身「明」字，两人除了接吻镜头外，李祘也亲吻了她的纹身位置，而此时德任会因害羞而稍转身，让李祘再继续两人的接吻。不过李世荣表示，这场面实际拍起来可能会变得有些夸张，所以之后改为早晨醒来时的接吻戏码。粉丝也纷纷敲碗两人再度以时装男女CP搭档演出，李世荣更说虽然这不是她能做到的，但如果立即制作的话她会演出的喔！令人格外期待有机会再看见他们合作。



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