《西式快餐》曹世镐、李章宇被车仁杓轮流逼问「结婚」话题～只有昌珉淡定回答

猛然一看，这车上已婚的只有车仁杓、崔智友与昌珉，真的会不小心「忘记」昌珉结婚了呀～！

《西式快餐》昨晚播出的EP.10，全体职员前往苹果园出差，路上车仁杓开启了「结婚」话题。

车仁杓关心起曹世镐：「世镐啊，最近如何？最近没有相亲什么的吗？」听了曹世镐一脸慌张：「相亲吗？这么突然？」全车都笑了。车仁杓表示自己只是想问问曹世镐有没有结婚打算，曹世镐回应：「啊，当然要结婚了，但现在是单身啊单身。」



「命定的对象应该会出现。」本以为车仁杓是要安慰曹世镐，但曹世镐反问：「会出现吧？」车仁杓竟回：「我不知道啊！」逗了曹世镐也逗笑其他人。



问了曹世镐，车仁杓也问李洙赫和李章宇，两人都回答单身中，不过李章宇被问了第二次就僵住了，车仁杓搞笑鼓励他：「为了收视率(?)冲吧！」对话相当无厘头。



对比曹世镐与李章宇面对结婚话题的慌张，已婚的昌珉可是淡定多了。车仁杓问昌珉是否很快就认定妻子是命定的对象，某个瞬间就认定？昌珉不疾不徐的说：「是从谈话交流中，『啊，这个朋友就是……』」



其实车仁杓在EP.5也问过类似的问题，当时昌珉回答：「从某个瞬间，当她有什么事情时，我会跟著一起开心、一起忧虑，从那时起。」该集播出之后，不少网友重点放错，纷纷留言表示「不敢相信最强昌珉结婚了」，对於他结婚一事毫无实感。



*延伸阅读：最强昌珉结婚超低调，节目上提起决心结婚的理由，网一片疑问：「他结婚了吗」

▼上述节目片段



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