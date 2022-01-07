粉丝发文「我是姊姊饭新粉，你会欢迎我的吧？」2PM李俊昊回覆：「当然～最后你还是会喊我欧爸的」

2PM李俊昊在《衣袖红镶边》饰演「李祘」一角，作爲思悼世子的儿子和英祖的孙子不得不经历的悲哀，与宜嫔之间的爱情表现得淋漓尽致。

他以细腻又有层次的演技，获得观众一致好评，更在《2021 MBC演技大赏》上拿下「最优秀演技奖」，相信有不少人是因爲最近追剧才入坑的吧？



过去，他回覆粉丝的内容，再次引发讨论。有位粉丝在 Twitter 庆祝 2PM 出道13周年并写下：「我是新粉，但是是姊姊饭，你会欢迎我的吧？」李俊昊也回覆：「当然，最后你还是会喊我欧爸的呀！」



这网友们纷纷表示：「哇 李俊昊疯了 哈哈哈」、「真的是天生爱豆，怎么做到不肉麻又让人心动呢」、「天啊～感觉有这个声音」、「 Fox对吧 俊昊是有计画的ㅠㅠㅠㅠ」、「爱豆力满级」、「李俊昊不要再动摇我了」、「因爲年纪大，一直苦恼该叫什么来著...欧爸！谢谢」、「长得帅就是欧爸没错」、「真的是个有罪的人」等等。



另外，李俊昊将在1月22日、23日举行《JUNHO THE MOMENT》线下粉丝见面会，同时通过 Beyond LIVE平台进行在线收费直播。这也是爲纪念1月25日生日而举行的粉丝见面会，他将与粉丝们一起度过有意义的时间。



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