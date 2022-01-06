今年是郑敬淏♥秀英恋爱第10年！虽然两人不曾晒出合照，低调的「另类放闪」也是超甜蜜呀～

今年已经爱情长跑10年的郑敬淏＆秀英，两人从2012年9月开始恋爱，在2014年时转而公开交往，相恋10年之间虽然不曾晒出合照，不过...他们私底下可爱又低调的互动，更有许多甜蜜的MOMENT，就让我们一起看下去吧♥

只要对方在拍摄作品时，都会送上应援咖啡车应援：「郑Star送你的♥」、「才逃出无人岛，怎么又进了监狱？」



在他们的IG上不时会看到一起养的两只狗狗的照片，其中一只黑色腊肠犬更是名为「淏英」，就是用他们的两人的名字合体后命名的。



秀英推出新歌时，郑敬淏也在IG发文：「是新人吗？歌曲特别好听呢！」

还有一次秀英和徐玄一起透过IG直播，秀英提到出演的电视剧，郑敬淏也留言回覆：「电视剧什么时候播呢？」、「好期待啊」、「有Kiss戏吗？」粉丝询问粉底液哪里买时，郑敬淏还贴心回覆 XD



YouTube 「모노튜브」频道的节目中，他要帮好友高圭弼挑选衣服， 从「相亲LOOK」后聊到「纪念日LOOK」。郑敬淏也说：「我过了好多个纪念日，100日、1000日、2000天，不久之前刚过了2900日。因为纪念日太多了，所以我们两个都倾向於过比较大的纪念日。」



在《机智山村生活》中，郑敬淏、金大明吃著用自己的卡买来的炸鸡，郑敬淏看著染红的天空就马上拍下照，还说：「哇～崔秀英应该会很喜欢。」结果...秀英马上来了电话，郑敬淏接起来「噢～亲爱的」，这个 Timing 令人鸡皮疙瘩啊！



两人已经交往10年也在韩网引发热议，不少网友更表示：「怎么这样长久地交往...羡慕得不得了」、「非常漂亮的情侣❤」、「两人真的很般配」、「明明是公开恋爱，却对彼此的形象没有影响，真是太神奇了」、「希望两人一直幸福下去」等。

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