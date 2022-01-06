《衣袖红镶边》李俊昊曝杀青戏现场哭成泪海：「太心痛了连最后一集的剧本都不敢翻开看！」

2PM的成员兼演员李俊昊在《衣袖红镶边》的优异表现想必观众们都有目共睹，而他自己也像观众们的感受一样，认为直到结局后都还能感受到这出电视剧所带来的余韵，也笑称自己过度投入剧情，还没忘记剧中角色。

俊昊曾於日前接受韩国媒体Sports Chosun线上访谈，谦虚地表示能够如此受到大家欢迎，真的是始料未及，他尽可能用尽全力演出，与尽可能引领著这作品的演员们，带著使命感认真地拍摄。对於他们进行的事情，俊昊希望大家能够感受到乐趣，所有人在拍摄现场埋头苦干制作出这部电视剧，沟通相当顺畅，相信收看这部作品的粉丝们应该也不难感受到，所以才受到广大喜爱的吧。



对於众人所称赞的结尾留下了余韵，俊昊更是提到自己在首次看到剧本时，就因为非常心痛而没办法再看下去，收到第16与17集的那本，根本连翻都不敢翻开，只记得基本的脉络，想努力地把结局从脑海中抹去。更提到在拍摄的8个月期间，最后的那场戏令他印象相当深刻。



俊昊提到为了让拍摄地的花草树木不凋谢，让画面看上去更美丽，必须把握时间加紧拍摄，所以大家所看到的最后一场戏，在电视剧播出第5、6集时就已拍摄完成。他更说到：「拍完那场戏我们大家都哭了，不过饰演德任的世荣到最后杀青戏都没哭，应该是忍耐得很辛苦吧。我所留下的泪水也能够表现出我对於等待已久的德任那份爱。」



虽然本剧结局可说是又悲又喜，但俊昊认为这是属於完美的Happy Ending。等待了那么长的时间，最后两人终於也能够像平凡的男女那样相爱，李祘等待了那么久，也终於确认了德任真正心意的瞬间，最终还遇到了李顺载前辈所饰演的老人，说明著太平盛世的实现，以及李祘成为了圣君。在这样的时机点也算是完成了自己的义务，与德任过著幸福的生活，所以俊昊认为这是非常幸福的结局。



《衣袖红镶边》是去年MBC最卖座的电视剧，从开播时的5.7％到最终回完美收官的17.4％，可说是创下了前所未有的纪录，话题性也已经连续8周蝉联冠军，人气相当高，由李俊昊所饰演的正祖李祘更是相当出色，一位宫女守护著自己想要的生活，李祘虽与她陷入爱情，却依旧以江山为优先，成为了一位圣君，也呈现了一段凄美宫廷罗曼史。



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