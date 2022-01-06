《衣袖紅鑲邊》李俊昊曝殺青戲現場哭成淚海：「太心痛了連最後一集的劇本都不敢翻開看！」

2PM的成員兼演員李俊昊在《衣袖紅鑲邊》的優異表現想必觀眾們都有目共睹，而他自己也像觀眾們的感受一樣，認為直到結局後都還能感受到這齣電視劇所帶來的餘韻，也笑稱自己過度投入劇情，還沒忘記劇中角色。

俊昊曾於日前接受韓國媒體Sports Chosun線上訪談，謙虛地表示能夠如此受到大家歡迎，真的是始料未及，他盡可能用盡全力演出，與盡可能引領著這作品的演員們，帶著使命感認真地拍攝。對於他們進行的事情，俊昊希望大家能夠感受到樂趣，所有人在拍攝現場埋頭苦幹製作出這部電視劇，溝通相當順暢，相信收看這部作品的粉絲們應該也不難感受到，所以才受到廣大喜愛的吧。



對於眾人所稱讚的結尾留下了餘韻，俊昊更是提到自己在首次看到劇本時，就因為非常心痛而沒辦法再看下去，收到第16與17集的那本，根本連翻都不敢翻開，只記得基本的脈絡，想努力地把結局從腦海中抹去。更提到在拍攝的8個月期間，最後的那場戲令他印象相當深刻。



俊昊提到為了讓拍攝地的花草樹木不凋謝，讓畫面看上去更美麗，必須把握時間加緊拍攝，所以大家所看到的最後一場戲，在電視劇播出第5、6集時就已拍攝完成。他更說到：「拍完那場戲我們大家都哭了，不過飾演德任的世榮到最後殺青戲都沒哭，應該是忍耐得很辛苦吧。我所留下的淚水也能夠表現出我對於等待已久的德任那份愛。」



雖然本劇結局可說是又悲又喜，但俊昊認為這是屬於完美的Happy Ending。等待了那麼長的時間，最後兩人終於也能夠像平凡的男女那樣相愛，李祘等待了那麼久，也終於確認了德任真正心意的瞬間，最終還遇到了李順載前輩所飾演的老人，說明著太平盛世的實現，以及李祘成為了聖君。在這樣的時機點也算是完成了自己的義務，與德任過著幸福的生活，所以俊昊認為這是非常幸福的結局。



《衣袖紅鑲邊》是去年MBC最賣座的電視劇，從開播時的5.7％到最終回完美收官的17.4％，可說是創下了前所未有的紀錄，話題性也已經連續8周蟬聯冠軍，人氣相當高，由李俊昊所飾演的正祖李祘更是相當出色，一位宮女守護著自己想要的生活，李祘雖與她陷入愛情，卻依舊以江山為優先，成為了一位聖君，也呈現了一段淒美宮廷羅曼史。



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