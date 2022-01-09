《Running Man》全昭旻&梁世灿预告2022「要亲一次」，先「十指紧扣」增进感情

小编看到这里手脚都蜷曲(?)了XD

《Running Man》新的一年最新一集EP.586（20220102期），两位忙内全昭旻与梁世灿的Love Line仍稳定进行中(?)。

「额头道士」全昭旻正为刘在锡算命，聊到2021演艺大赏，刘在锡说：「那个CP赏，我以为是钟国和智孝。」而哈哈很遗憾的说：「要是有个亲亲一定得奖的啊！」

接著，全昭旻和梁世灿宣告要拿下2022演艺大赏CP赏，全昭旻直进的对梁世灿说：「这样的话，我们得在节目上亲一个。」梁世灿连忙拒绝：「这个再考虑一下，就算亲了……」



哈哈在旁反应很快的救援，搞笑指责全昭旻「是哪门子的道士这么轻浮」，刘在锡则不以为意，一如往常不看好他们的说：「我不是一直在讲吗？你们两个不适合！不是我喜欢的Love Line。」



不过刘在锡爆料了全昭旻曾向自己抱怨「梁世灿也搬到龙山却没讲」，还帮忙解释全昭旻现在对梁世灿的感觉：「虽然没那么喜欢但觉得人不错，如果积极求爱，有可能敞开心房。」全昭旻就暗示(?)梁世灿有空可以约她走走。



正式的游戏内容就可以看出忙内Line有多努力想拿CP赏，梁世灿那双「没有人敢碰的臭脚」，全昭旻勇敢的洗了！还伸进指缝替他搓脚，这种「大爱」让人万分佩服呀！接下来就等「亲亲」实现了，那么CP赏也许就是囊中物了XD



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