[预告片]《气象厅的人们》预计2月播出！朴敏英＋宋江唯美浪漫预告公开

由朴敏英与宋江合作的最新漫改剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》即将於新年期间触动观众们的恋爱细胞！两段不到20秒的预告一公开，满满的浪漫气氛，已让所有观众们期待这两位颜值超高CP组合。

JTBC的新土日电视剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》描述比热带的夜晚更加炙热，比局部暴雨更加令人难以捉摸的气象厅职员们的工作以及爱情故事，是一部浪漫的职场爱情电视剧。1月5日首度公开男女主角宋江与朴敏英的两段预告影片，韩剧恋爱女神加上大势小鲜肉演员所产生的粉红电流，令人期待恋爱的感觉。



天气总预报员陈夏景（朴敏英饰）与气象特报员李时雨（宋江饰）任职於气象厅，在第一段预告中两人一同在天气预报室中，看来正在工作中的两人，时雨却牵起了夏景的手，两人充满爱意的浪漫眼神交会，宣告正式展开社内恋爱。



另一段预告中，可以看到夏景与诗雨在夜晚中一前一后的散步，应该是下班路上，走在后面的时雨满脸笑意，而在前面的夏景也意识到了后方跟著她的诗雨，脸上露出了无法隐藏的心动微笑，就这样平凡的走在路上，两人脸上的表情，也能带来充满幸福的暧昧浪漫氛围。



与所有人的日常生活最密切相关，且人们的反应最为敏感的天气，时时刻刻都在变化著并且变数很多。也因此气象厅的职员们总是无时无刻都相当忙碌，於是在那里以捉摸不定的天气为契机而相遇的夏景与时雨，两人的恋爱会成为残酷史还是Happy Ending？实在难以预测，但光看这两段短短的预告影片，悸动的眼神交会也令观众们感受到他们对彼此的心动。



制作团队表示，这是韩国首度以气象厅为背景的故事，并且演绎出气象厅内的职场恋爱，朴敏英及宋江两人就算没有台词，只用眼神与微笑就传达了浪漫的感觉，希望观众们期待这部作品的播出。《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》由《山茶花开时》的导演车英勋执导，预计将於2月在JTBC播出。

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