《衣袖红镶边》剧迷入戏太深，李俊昊抓润娥红袖子被骂惨：这属於李世荣！

李俊昊拉著润娥红裙袖子的照片被剧粉们骂爆。

凭藉大热剧《衣袖红镶边》而人气重返巅峰的李俊昊作为MBC歌谣大祭典的主持人亮相了年末典礼，还和少女时代成员润娥合作演出，激活了二代团粉丝们的回忆。 哪知两人的一张合影招来了不少骂声。 李俊昊在个人IG上晒了一张和润娥的合影，润娥穿著一条大红色的裙子，而李俊昊则拉著润娥的袖子，当时还添加了「#衣袖红镶边」（后删除）的标签，正好对应主演的古装剧《衣袖红镶边》剧名，本意是为了该剧大结局做宣传，却没料到起到反效果。



照片看得不少《衣袖红镶边》的剧粉们相当难过，他们涌入IG留言，表示：「我取关了好多频道，因为觉得李俊昊和李世荣太配了，到处订阅了相关频道，看到这张照片真的很失望，因为祘德CP默契很好，才喜欢上你们」、「确定是剧粉抱有感谢的心吗？ 对於对手女演员的礼貌在哪？ 为何要tag衣袖红镶边？」 、「不可以！《衣袖红镶边》只能属於德仁」等。

与之相反，也有不少网友对於这类留言表示不理解，力挺李俊昊，留言称：「润娥的衣袖刚好是红色的，就tag《衣袖红镶边》了，他本业就是偶像，干嘛这样，剧粉要懂得适可而止」、「就是因为有人吵闹李俊昊才删了《衣袖红镶边》的tag，你们满意了？ 人家的本意是为了宣传大结局」、「剧粉已经分不清现实和电视剧了？？」。

追完整部戏，相信不少观众不但被李俊昊和李世荣圈粉，还陷入《衣袖红镶边》，想必短时间很难出坑。

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