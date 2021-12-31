韩YouTuber列9大证据曝BTS防弹少年团RM热恋中！HYBE回应：无事实根据

韩国YouTuber再次爆料防弹少年团成员的绯闻。

大家还记得前几日韩国知名YouTuber曝光的柾国和李侑菲的绯闻吗，列举诸多证据证明这两位明星正在热恋中，但最后被当事人所属经纪公司否认，称「互相不认识」。

这才没过去几天，这名YouTuber又坐不住了，更新影片曝光另一位成员RM也陷入热恋，女友是圈外人。他自爆自己经过多番调查，确认RM正处於热恋中，圈外女友和他同岁，两人从2019年开始交往，都喜欢美术馆，而且女生的妈妈是艺术领域的名人。 YouTuber这次也列举了9大证据。

圣诞树



RM PO美术馆前的照片，女生就会关注的SNS帐号



相同时期都在美国



生日照中的宠物狗+展览会



RM在SNS上PO照，女生就关注的SNS帐号（2）



超豪华酒店约会



月亮照片



日山湖水公园



男友送的礼物上加了紫色爱心



对於YouTuber的爆料，这次RM所属的HYBE经纪公司很快做出回应，与此前柾国的绯闻一样，都是「毫无事实根据」。这已经是该YouTuber第三次称有防弹少年团成员恋爱了，除了RM、柾国之外，还有V和富家财阀千金。

粉丝和网友对於YouTuber捕风捉影的爆料也表示不满，纷纷留言：「第三次了，HYBE不起诉他造谣吗」、「按照你的看法，他们应该每个人都有30位女友」、「HYBE这次反应比之前稍稍快了点，麻烦也快点起诉吧」等。

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