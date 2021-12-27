[有雷]《花开时想月》没落两班闺女惠利VS新任监察俞承豪意外同居！监察会发现追捕的就是同居人吗（EP1－2）

[有雷]《花开时想月》自上周一开播即表现不俗，这个围绕著「禁酒令」发展的故事，节奏明快，也在短短两集内让观众们迅速了解人物设定特质，这位新科状元俞承豪到底能不能发现自己身边的同居人就是酿酒人呢？

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《花开时想月》描述朝廷已经颁发10年的禁酒令，不过民间依旧有很多地下管道可以喝到酒。露瑞（惠利饰）虽然是两班家的女儿，不过却过著清苦的日子，力大无比的她到处打工粗活，换来每日勉强糊口。她自食其力但却充满正义感，不会逆来顺受，并且具有怜悯之心，对於生活比自己更辛苦的人家，她更是不收分文帮助。



而南岭（俞承豪饰）则是带著书僮赴京赶考，虽然带著弓箭防身但是谨遵守「书生的箭不伤人」这个前提。虽然信心满满的参加科举考试，面对著论述作文「如何加强已颁布10年的禁酒令」，洋洋洒洒写了文章，最后却只获得第四名，因为前三名早已被朝廷内的大臣买通内定自己的亲戚，让南岭有些失落。不过庆幸的是，皇上也想杜绝这种歪风，与忠臣都承旨想出了一个方法。



隔日宣布成绩时，殿下竟然赐给所有秀才一杯酒，大部分的人都不加思索的一饮而尽，不过南岭却犹豫著该不该喝。最终他选择不喝，原因是与昨日所写的禁酒令有所违背，既然都禁酒了为何在宫内却能大剌剌的喝酒？於是皇上认为仅有一人能够有资格成为本次的状元，也非常开心终於找到了一个懂得他心意的新进臣子。



露瑞的哥哥为了参加科举考试而花光了身上的钱，不得已只好将自家分租给别人，才能够勉强还出每月利息。露瑞也来不及阻止只好接受，没想到前来租屋的竟是状元南岭，由於路上遇到意外而盘缠用尽，仅能勉强租屋，两人就此展开了同居生活。露瑞为了能够快速还清债务，她想起了父亲传授给她的酿酒技术，决定私自酿酒并透过地下管道销售。



在家中露瑞必须避免被南岭发现正在酿酒，而南岭也因为是新进监察，并且没有后台背景而大受歧视对待，甚至被规定要抓住五个私酿酒的人才能证明自己的能力。露瑞有了个好点子，就是与朋友一起用「行动酒坊」的方式一边推车一边销售自己酿的浊酒，这创新的想法也让她快速赚到很多钱，就连世子也来光顾。只是这也引起了监察的注意，并开始追捕行动酒坊。眼看露瑞的面罩就要被取下了，究竟南岭能否认出这就是他的同居人呢？





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