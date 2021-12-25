【2021 KBS演艺大赏】红毯照：银赫携亲姐姐一同出席！

（图源：TVDaily）
【2021 KBS演艺大赏】在今晚於汝矣岛KBS HALL举行，一众演艺界的艺人、谐星都纷纷出席，我们现在来看看红毯的情况。
▼红毯主持由金升惠担任
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▼《搞胜者》的固定班底
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▼《演艺家中介》的固定班底
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▼《做家务的男人们2》的固定班底之一Super Junior银赫和亲姐姐
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▼李恩惠＆卢志勋
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▼宋歌人
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▼洪性炘＆金钟任家族
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▼崔敏焕＆金律喜
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▼Sayuri
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▼吴允儿
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▼IVE成员张员瑛＆ENHYPEN成员SUNGHOON
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▼《社长的耳朵是驴耳朵》的固定班底
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▼《2天1夜》的成员
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▼许载＆张民好
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▼郑成允
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▼射箭选手金在德
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▼金载沅＆他的儿子
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▼今年大会MC：金成柱、韩善伙、文世润
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▼朴玄彬＆他的孩子们
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▼李连福
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▼朴柱昊
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▼柳秀荣
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