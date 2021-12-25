【2021 KBS演艺大赏】红毯照：银赫携亲姐姐一同出席！

【2021 KBS演艺大赏】在今晚於汝矣岛KBS HALL举行，一众演艺界的艺人、谐星都纷纷出席，我们现在来看看红毯的情况。

▼红毯主持由金升惠担任



▼《搞胜者》的固定班底



▼《演艺家中介》的固定班底



▼《做家务的男人们2》的固定班底之一Super Junior银赫和亲姐姐



▼李恩惠＆卢志勋



▼宋歌人



▼洪性炘＆金钟任家族



▼崔敏焕＆金律喜



▼Sayuri



▼吴允儿



▼IVE成员张员瑛＆ENHYPEN成员SUNGHOON



▼《社长的耳朵是驴耳朵》的固定班底



▼《2天1夜》的成员



▼许载＆张民好



▼郑成允



▼射箭选手金在德



▼金载沅＆他的儿子



▼今年大会MC：金成柱、韩善伙、文世润



▼朴玄彬＆他的孩子们



▼李连福



▼朴柱昊



▼柳秀荣



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