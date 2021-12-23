上个月才「告白」想要一起合作，马上要圆梦了！李帝勋有望和具教焕合作电影《逃脱》

电影《逃脱》（탈주）讲述北韩军人试图逃离北韩时发生的故事，由《菜英文没在怕》、《绝代恋歌》李钟泌导演执导，预计在明年2月拍摄。
李帝勋、具教焕都收到出演提案，双方所属社均回应：「正在积极讨论中。」
上个月在《第42届青龙电影奖》颁奖典礼上，李帝勋作为颁奖嘉宾登上台时提到：「我有一位很想合作演戏的演员在现场，具教焕演员Nim，一定要一起演戏！」他还向坐在观众席上的具教焕比出手指爱心，对於李帝勋的公开告白，具教焕也以手指爱心回应。
이제훈 구교환한테 공개 고백 pic.twitter.com/d7oxockNwE— 구닝 (@mash9e2) November 26, 2021
在节目中，李帝勋被问道「在写《Blue Happiness》（李帝勋执导的短篇电影）时，有想过朴正民吗？」他回答：「在公司和家人们聊天的时候，我总是会想起朴正民。」结果...朴正民马上说：「不要说谎！你想的明明是具教焕。」
而李帝勋多次「告白」具教焕，也让不少网友都表示：「这样的组合我赞成」、「谁快来选一下他们」、「拜托你们俩快点合作吧」等等。两人是否通过电影《逃脱》正式合作，也备受关注呢！
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