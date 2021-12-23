舍不得这部结束啊！李俊昊、李世荣主演《衣袖红镶边》确定在1月1日播出大结局，将连播两集！

22日，MBC方面表示：「《衣袖红镶边》将於明年1月1日连续播出第16、17集。」虽然努力调整时间段，但是因爲各种内部原因，最后一集将连续播出。

第12集尾声中，朝廷的工作进入稳定轨道的某一天，李祘（李俊昊 饰）向德任（李世荣 饰）正式求婚。李祘：「我想把你留在我身边，不是以宫女的身份，而是作为一名女人。」德任只是像奉命一样，从座位上站起来，最后...李祘叫住德任说：「我想要和你...成为家人。」相信大家都很期待本周的播出吧 >//<



公开的新剧照中，在李祘登上王位后，洪德老（姜勋 饰）从监司书变成了都承旨，他像皇帝一样威风凛凛地在大街上，与过去在灿烂的微笑背后掩盖凶恶内心和野心的不同，毫不掩饰自己的权势。此外，他的妹妹洪丹（朴瑞京 饰）也入宫，这将给李祘和德任的爱情带来怎样的危机，令人好奇。



对此，制作组表示：「洪德老无休止的贪欲在宫殿引发危机的同时，也会对『祘德情侣』的浪漫爱情产生波澜。在津津有味的剧情发展中，演员们精湛的感情演技将大放异彩，请大家多多期待。」



另外，《衣袖红镶边》在24日将播出第13集、25日则会连续播出第14、15集，期待这周的剧情啦！

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