孔刘用了20年的艺名背后的秘密！韩网掀「学孔刘式取艺名」热潮

很多明星出道时都会选择取艺名，孔刘也不例外，艺名一用就是20年，背后还有特别的意义。

孔刘於2001年凭藉电视剧《学校4》出道，今年正好迎来了出道20周年，过去的20年间作为演员的他一直坚守本业，为观众们带去了一部又一部经典韩剧，他和裴斗娜主演的Netflix科幻大剧《宁静海》也即将上档。



老粉们都知道出道20年的孔刘本名叫「孔地哲」，「孔刘」是他的艺名，在很久之前的采访中他就解释过艺名的来历，把父母的姓氏加在了一起。 正式因为用了父母的姓氏当艺名，孔刘更感责任重大，绝对不能抹黑，只能敦促自己脚踏实地，勤奋认真。

相关采访因为孔刘出道20周年以及新作上档重新被提及，一下子吸引了不少网民和粉丝的关注，还有网友专门开贴「用孔刘艺名的方式给自己取艺名」，已经有将近千条的留言了，大家纷纷表示：「有孔刘这样的儿子，父母应该非常自豪」、「 出道20周年几乎没有任何负面消息，真的是太自律了」、「颜值演技在线，连人品性格都那么好」等。



此外，孔刘和裴斗娜主演的《宁静海》是一部科幻惊悚剧，全剧共8集，以全球沙漠化现象导致水和粮食短缺的未来地球为背景，讲述了几名精英宇航员飞往月球研究基地回收一个神秘样本而引发的故事。 孔刘将饰演队长尹在，裴斗娜饰演生物学家智安。



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