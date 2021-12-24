Netflix将2022年制作《Sweet Home》第2季，宋江要回归？！官方回应：确实有在商讨，尚未确定

Netflix将制作《Sweet Home》第2季。
因宋江、李到晛两位大势小鲜肉集结而备受关注的《Sweet Home》於2020年播出，该剧改编同名漫画，讲述因校园暴力伤害而一直躲在房间里的男孩车贤秀（宋江 饰），失去家人后独居，原本打算等想看的动画上映之后就自我结束生命，但没想到公寓内外突然发生重大变化，怪兽纷纷袭击自己与邻居，贤秀激起求生意志，与其他幸存居民一同对抗怪兽，与有著神秘身份背景但一起奋力抗怪的边尚昱（李阵郁 饰）以及徐伊景（李施昤 饰） 守护著家园，还得小心提防身边是否有人被感染。
《Sweet Home》在Netflix上线后就获得热烈的反响，除了紧张刺激的「打怪升级」之外，惊悚血腥的逼真场景和剖析人性善恶的内容都非常值得深思。 因最后是开放式结局，留下了诸多伏笔与彩蛋，充满了悬念，所以播完之后就有不少观众猜测这是在为第二季做准备，不过当时Netflix一直有任何正面回应。
23日傍晚，韩媒《Biz Enter》独家报导了Netflix将於2022年制作第二季的消息，最重要的是第一季的男主角宋江仍将担任男一号，其他重要角色是否会原班人马回归尚不知晓，不不过这一消息已经足以让观众和粉丝们兴奋。对於媒体的报道，宋江方面回应称：「确实在商讨，但还没有最终确定。」
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究