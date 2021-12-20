【有片】日本广告竟拍成了「高仿韩剧」！4分钟剧情集全了7个套路，日韩双语混搭让人怀疑耳朵

韩剧热潮席卷全亚洲，K-Drama独特的浪漫氛围牢牢锁住了粉丝，最近就有一篇日本模仿韩剧氛围拍摄出的烧酒广告，完全抓住了韩剧精髓，并将之升华。
这位编剧应该是浸淫韩剧圈多年的老手，将韩剧套路摸得一清二楚。 故事要从一男一女看过电影之后开始，也许两人是同事、也许是大学同学、也可以是好友，总之他们就是这个故事的主人公！心动从何时开始呢？ 女生漫不经心地走在马路上，一辆车飞驰而来，男生大喊一声「危险」将女孩拉住，此时一定是旋转、拥抱，将暧昧氛围拉满！也许爱情的种子就要发芽了。
男生就像向日葵一般，目光永远集中在女孩身上，但从来不主动坦露心声，总是恰到好处地保持距离感。 只有微颤的指尖暴露了他的内心。
男生背起喝醉的女孩，女孩藉著酒劲告白。 这俩根本就是互相暗恋嘛！
主人公的爱情永远不会一帆风顺，妈妈总是第一时间反对儿子的恋情。
此时，工具人就隆重登场了，爱情助攻-男二号，与女孩说笑时被男生看见，诱发男主嫉妒心，男主抓起女孩的手腕就走。
男主纠结啊，到底要如何做才好。随著花洒而下的水啊，请冲走我的烦恼吧。
久久联系不到男生的女孩崩溃了，主动说出「我爱你」！此处一定不能少了韩剧经典套路：用拇指轻轻擦掉女主脸上的泪水，动作温柔。 互相确认心意，爱的抱抱此时必然会出现。
这其实就是一篇烧酒广告，但完全可以看做是「恋爱指南针」，拍出了高仿韩剧的既视感，看得韩国网民也纷纷竖起大拇指叫绝，留言称：「编剧到底是多少年的韩剧老粉啊，套路太清楚了」、「 哈哈哈哈哈，笑死我了，韩剧氛围的日本广告，看不懂字幕都知道在说什么」、「虽然幼稚，但很吸引人啊，我居然很想看接下来的故事」等。
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