《衣袖红镶边》俊昊超帅动作戏居然没有吊威亚！Vlog公开现场花絮影片，这一幕拍得好辛苦！

新粉丝看到这段全都惊叹不已，老粉丝则表示见惯不惊：「他可是能跳过玉泽演身高的人啊~」XD #俊昊 #衣袖红镶边

注意！以下涉及第9集剧雷！上周五的第9集！



世孙代替失智越来越严重的英祖前往陵幸，期间遭到意图谋反的宫女组织「广寒宫」暗算，幸亏德任发现消息后放出信号鸢让世孙得以提前准备。 入夜后敌人来袭，世孙将对方引入圈套后大声宣布：「开始围剿！」这一幕真的帅啊！



剧中世孙举起弓箭淩空飞出，镜头从5个角度抓拍，每一帧的高度、表情、角度都堪称完美。 很多人以为是吊威亚完成，其实是俊昊自己「飞」起来的！



俊昊14日在个人频道公开了当天的vlog，原来这一幕只有藉助弹翻床，其他都是靠俊昊自己的力量完成。 因为包含射箭的动作，导演喊cut后俊昊立即关切地问：「有没有射到人？ 」得到否定回答才安心下来。 这样不知道跳了多少次，最后拍完时俊昊走路都有点摇摆，工作人员则是不停为他鼓掌。



网友：「天啊居然不是吊威亚？」、「俊昊原本就是特技表演担当呀，可以在平地上跳过玉泽演的高度」、「俊昊年轻时在2PM就经常飞来飞去kkk」、「不愧是野兽出身」、「用膝盖在地上转好几圈是怎么做到的？ ！（影片2分34秒）」、「世孙殿下真的太帅了」、「俊昊的感情戏和动作戏都好棒」、「俊昊真的很擅长使用身体，动作又有力量又柔软优雅，让人一直想看」。



《衣袖红镶边》今晚将会播出第11集，看看世孙能不能到15%收视吧～;)



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