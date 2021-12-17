《衣袖紅鑲邊》俊昊超帥動作戲居然沒有吊威亞！Vlog公開現場花絮影片，這一幕拍得好辛苦！

新粉絲看到這段全都驚歎不已，老粉絲則表示見慣不驚：「他可是能跳過玉澤演身高的人啊~」XD #俊昊 #衣袖紅鑲邊

注意！以下涉及第9集劇雷！上週五的第9集！



世孫代替失智越來越嚴重的英祖前往陵幸，期間遭到意圖謀反的宮女組織「廣寒宮」暗算，幸虧德任發現消息後放出信號鳶讓世孫得以提前準備。 入夜後敵人來襲，世孫將對方引入圈套後大聲宣佈：「開始圍剿！」這一幕真的帥啊！



劇中世孫舉起弓箭淩空飛出，鏡頭從5個角度抓拍，每一幀的高度、表情、角度都堪稱完美。 很多人以為是吊威亞完成，其實是俊昊自己「飛」起來的！



俊昊14日在個人頻道公開了當天的vlog，原來這一幕只有藉助彈翻床，其他都是靠俊昊自己的力量完成。 因為包含射箭的動作，導演喊cut後俊昊立即關切地問：「有沒有射到人？ 」得到否定回答才安心下來。 這樣不知道跳了多少次，最後拍完時俊昊走路都有點搖擺，工作人員則是不停為他鼓掌。



網友：「天啊居然不是吊威亞？」、「俊昊原本就是特技表演擔當呀，可以在平地上跳過玉澤演的高度」、「俊昊年輕時在2PM就經常飛來飛去kkk」、「不愧是野獸出身」、「用膝蓋在地上轉好幾圈是怎麼做到的？ ！（影片2分34秒）」、「世孫殿下真的太帥了」、「俊昊的感情戲和動作戲都好棒」、「俊昊真的很擅長使用身體，動作又有力量又柔軟優雅，讓人一直想看」。



《衣袖紅鑲邊》今晚將會播出第11集，看看世孫能不能到15%收視吧～;)



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