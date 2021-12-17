IVE张员瑛一出道就被指舞蹈动作划水，被批评后真的有改正：头发甩到飞起

IVE成员张员瑛一出道就被指责舞台上划水，后来她用实际行动回应质疑。

注：「划水」意思其实是偷懒、挂机、不勤奋不努力的意思，到了舞台上就是指爱豆动作不到位，力度不够。

从参加全民选秀《Produce 48》开始就一炮而红，并以第一名的身份作为限定女团IZ*ONE的C位出道，即使在团队解散后也依旧人气不减，直到最近以新人女团IVE一员全新亮相。一直业务能力都很不错的张员瑛却在一出道就陷入了态度风波中。12月初，IVE登上《音乐银行》表演了出道曲《ELEVEN》，有网友指出在INTRO部份需要头部甩动的动作中，只有张员瑛一人轻轻摇了摇头，和其他5人形成了强烈的对比。之后的《ELEVEN》里也是如此，半躺著扭头的动作张员瑛也在划水，幅度非常小。



相关影片很快就被网友上传到了网上引爆热议，不少人都在指责张员瑛刚出道就态度散漫，不如其他成员认真，连最基本的动作都没掌握好，跳得太马虎了。



事情发生后张员瑛和公司并未回应此事，不过15日的《The Show》中，IVE又演唱了《ELEVEN》。 张员瑛的动作明显比之前大很多，同样的，长发甩到飞起，看来她自己也看到了之前网路上的评价。 看到前后改变的网友们也表示：「这才是专业人士该有的态度」。





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