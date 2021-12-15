终於等到漂亮姐姐们！孙艺真、田美都、金智贤主演新剧《三十九》海报公开，定档明年2月播出

JTBC新剧《三十九》由孙艺真、田美都、金智贤主演，此剧以三位即将四十岁的女性朋友为中心，讲述她们对於友情、爱情与生活的有著深度故事的现实人性罗曼史。

今日（15日）公开首版海报，以「三十九」独有的感性氛围吸引人们的视线。经过浓浓绿荫的季节，染红的秋日景色和灿烂的晚霞，真实地表现奔跑在39岁的三个朋友的现在。



比阳光还要温暖的微笑，肩并著肩的车美祖、郑灿英、张珠熙的脸上散发著无比的舒适和幸福感。18岁时偶然的机会相遇，直到39岁为止，虽然以朋友的身份直接干预著彼此的人生，但依然可以看出三人始终如一的深厚友情。在这里，表达三个朋友关系的「我们没有到彼此如此亲密」的词句超越了友情，甚至感受到亲情。



【人物介绍】



▼孙艺真饰演江南皮肤科院长「车美祖」，有著慈祥的父亲、宽容的母亲、脾气好的姐姐。是个温暖时又非常酷，在富裕环境下长大不需要羡慕别人的人物。



▼田美都饰演演技老师「郑灿英」，梦想成为演员，然而路途并不顺利，最终成为演技老师。非常毒舌，但是为人真诚，所以即便毒舌也并不让人讨厌。



▼金智贤饰演百货店化妆品经理「张珠熙」，性格小心谨慎，至今还没有真正谈过一场恋爱。在30岁的最后，是否能够期待有好事情发生呢。



▼延宇振饰演皮肤科医生「金善宇」，是一位拥有温暖内心的人，虽然多情善感，但越看越有魅力。高中时期移民美国后，带著与众不同的事情回到韩国，从车美祖身上感受到了奇妙的吸引力，开始渗透到她的世界。



▼李茂生饰演娱乐公司社长「金镇石」，性格沉稳、体贴，是车美祖的前辈，对通过她偶然遇到的郑灿英一见钟情。



▼李泰焕饰演餐厅主厨兼社长「朴贤俊」，虽然是有实力并在饭店得到认可的厨师，但是他还是想做属於自己的料理，很有经营的能力。在亲手开的小店认识常客张珠熙和朋友们，和他们在一起的时间感受到了小小的幸福。



而《三十九》是由《Run On》副导演金尚浩与《男朋友》编剧刘英雅合作打造，预计在明年2月播出。

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