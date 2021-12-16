BTS防弹少年团柾国30代形象可能被提前剧透了！和30岁的金南佶也太像了吧XD

各位～小编突然发现了不得了的事情！

事情要从小编偶然间发现的一张照片说起！先请大家来欣赏一下这张照片，单眼皮，浓眉毛，脸型饱满，五官端正，上唇微薄下唇稍厚，微张的双唇间露出两颗牙齿，周身都散发著俊朗优雅的气质。 防弹少年团的忙内柾国什么时候演的古装片？？ 怎么一点消息都没有呢？



其实，下面的照片才是忙内啦，唇红齿白的明朗少年。是不是和前一张照片十分相似，都是正面看上去的脸型会稍显圆润，下巴虽然内收，但不是过分窄，线条很流畅。



那么之前的古装男到底是谁呢？ 其实是古早韩剧《善德女王》中的「毗昙(炯宗)」啦，扮演者就是硬汉男演员金南佶。出演这部戏的时候，金南佶是30岁，当年毗昙的身世和不幸遭遇不知道哭碎了多少女观众的心，他真实极有张力的哭戏真的太让人揪心了。现在已经40多岁的金南佶依旧活跃在大小萤幕上，《热血司祭》更是让观众看到了他自带搞笑神经的扎实演技。



照这个状况发展下去，柾国的中年形象算不算是被金南佶提前剧透了呢？金南佶不留胡子时俊朗优雅，笑容很有杀伤力。 而留了胡子的他则性感阳刚，有种别样的沧桑颓废美，小编已经有些开始期待柾国30岁以后的样貌了。



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