挑战兄妹之间不可能的事！《刘Quiz》乐童音乐家妹妹尽情爆料哥哥，连刘在锡也忍不住吐槽XD

刘在锡还在节目上和真正的 AKMU 乐童音乐家 合作《NAKKA》live舞台，真的跟本尊合作啦～。（这段访谈真的太好笑了XDDD）

上周《刘Quiz》（刘Quiz on the Block）邀请到人气乐团 AKMU 乐童音乐家 上节目，访谈每个瞬间都爆笑，哥哥李灿赫与妹妹李秀贤的真实兄妹反应，也让主持人刘在锡相当有共鸣。



两人先是说到年纪越大，越能感受到彼此的独立与不同，哥哥李灿赫的舞台风格也越来越自由奔放，妹妹李秀贤就渐渐地不去配合他，但依旧彼此尊重，享受著舞台和音乐。



接著，秀贤表示自己以前比较有野心，但长大之后渐渐没有了，反而哥哥变得比较有野心，哥哥正想解释，妹妹又接著吐槽说：「怎么？你不是说你想要写伟人传记吗？」、「而且不是自己写，是伟大到有别人帮他写的那种伟人传记。」还举例了海伦凯勒的等级，让刘在锡相当惊讶。



灿赫表示如果真的能这样就太好了，是他的人生目标，而且不是等他过世才成为伟人，是哪天他消失了，会有人好奇他的行踪，到时候他也不会让身边的人知道他离开的消息，因为约定对他来说很难，刘在锡忍不住吐槽说：「看来你也是蛮胆小的。」



之后，主持人曹世镐问灿赫私底下难过时，会不会打电话给朋友诉苦，灿赫很泰然地表示自己很少觉得难受，让访谈很难进行下去，妹妹又忍不住吐槽：「没办法沟通呢。」让全场瞬间爆笑。



刘在锡在一旁笑得超开心，还对妹妹说：「秀贤，太谢谢你了，我刚刚才在心底说那句话而已，你是我肚子里的蛔虫吗？」



▼挑战兄妹任务，面对面牵手（还成功对视）、用手帮对方擦汗、跟对方说我爱你，都勉强完成了，刘在锡看到尴尬的两人，在一旁笑得超开心～。



▼由於之前在《玩什么好呢？》里，刘在锡cover过乐童音乐家与IU合作的歌曲《NAKKA》，所以这次也邀请乐童来一场小小的合作，一起来欣赏这段表演吧！



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