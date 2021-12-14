李敬揆嫁女，动员圈内人脉！姜镐童、李寿根、柳演锡、李升基、池锡辰等出席

婚礼超有排面！李敬揆说池锡辰是不请自来的XD 李寿根和金峻铉是看了报导才知道自己要唱祝歌~~XD

「综艺教父」李敬揆和女儿李礼琳曾在2015年共同出演SBS综艺《拜托爸爸》，展示尝试改善父女关系的过程，同时为女儿的演戏出道铺路，提升了女儿的知名度。 李礼琳演员（94年生）和金英赞足球选手（93年生）恋爱四年结成正果，11日在新罗酒店举办婚礼。



▼申智、李敬揆、金智珉、 金俊浩合照



一部由曾在李礼琳小学六年级生日派对上，担任司仪、唱祝歌的Boom和KCM再次主持和演唱。 二部由郑范圭担任司仪，李秀根&金峻铉搭档吉他弹唱，两人表演前都说：「通过新闻才知道自己要唱祝歌，祝歌嘉宾还有朴君、赵惠莲、曺廷旼。



李敬揆动用演艺圈人脉，有一起出演《都市渔夫3》的李德华、李寿根、金峻铉，一起出演《便利餐厅》的李英子和李连福，一起出演《请给一顿饭》的姜镐童，一起出演《结伙072》的李升基（影片中白色卫衣），还有柳演锡、徐章焄、申智、金智珉、 金俊浩等，还有李敬揆说「没有邀请却自己来了」的池锡辰。



《都市渔夫3》官方YouTube频道公布了多则婚礼现场影片。李连福、申智、赵惠莲等人也都PO出相关照片或影片。另外，李敬揆女儿婚礼一结束后，西装都没换就直接去录制《都市渔夫》。



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