《Running Man》年末派对特辑，邀请到今年大放异彩的车清华&许龄智，还有河道权又又又来罗～！XD

（最新预告）PD：「今天邀请到了让《Running Man》大放异彩的来宾。」刘在锡：「如果是河道权，我不会放过你的。」接著，看到河道权牵著车清华优雅登场，这位哥哥又来了！哈哈哈哈～。

SBS 热门综艺节目《Running Man》迎来了2021的年末派对特辑，预告公开今年度让节目发光发热的3位嘉宾，分别是出演次数多到数不清的河道权，透过《哲仁王后》爆红的车清华，以及每次出现都非常卖力的俏皮偶像许龄智。



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一定到PD微妙的介绍词，刘在锡敏锐地回应：「如果是河道权，我不会放过你的。」下一秒河道权就牵著车清华优雅登场，两人身后扮成仙杜瑞拉(灰姑娘)的许龄智也是相当吸睛。



众人盛装打扮，全昭旻默默宣传著自己主演的韩剧，表示今天的穿著是代表《女王之家》，却被金钟国形容像是HAHA的母亲，让HAHA忍不住呼应：「妈妈！祝你收视长红。」



派对一开始气氛就HIGH到最高点，除了舞蹈外，当然也少不了美食。



大家分组竞赛，就算是派对美食，也必须自给自足，在激烈的争斗下，大家究竟会如何完成各自的佳肴呢？记得锁定本周日（12月19日）下午五点的播出。



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