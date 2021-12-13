任时完、高我星《Tracer》即将於明年1月7日接档MBC《衣袖红镶边》

MBC在2022年的第一出电视剧即将上演，由Wavve制作的原创剧集《Tracer》接档目前人气超强作品《衣袖红镶边》，任时完、高我星与孙贤周用特殊方式追讨税金的精彩剧情即将於1月7日上映。

2022年的1月7日即将首播的《Tracer》描述对於某些人来说比检察官或法官更可怕的地方就是国税厅，被称为「垃圾放置场」的租税5局，对於特别狠毒的家伙也没有在怕的，将直接给予迎头痛击的爽快追击电视剧。由曾执导《Voice 2》与《失踪特别专案组M》的导演李胜英以及作家金显政合作，由任时完、高我星、孙贤周与朴柱宇等演技派演员共同演出。



任时完所演出的黄东柱一角，曾是协助大企业管理贿赂细节的业界最强会计师，而目前来到国税厅担任租税5局的组长。他的实力在业界已经众所皆知，还有独特的厚脸皮跟疯疯癫癫，更是即将让他的对象招架不住。这也是任时完继2017作品《王在相爱》时隔五年再度重返MBC电视剧。

高我星则是饰演租税5局的调查官徐慧英，她有著比一般人更精准的直觉与调查能力，比任何人都积极并带领著整个团队，与组长黄东柱一起追查黑钱，两人默契十足的组合也令人期待。无论在电影或是电视剧都受到观众们喜爱的高我星，这次也将展现写实演技。



而演技之神孙贤周的名品演技更是不需怀疑，他所饰演的林泰俊一角是国税厅第二人，不断地朝更高的权力位置中央地方国税厅长迈进。这也是孙贤周继2007以来相隔15年再度回归MBC电视剧。另一位朴勇宇则是饰演调查5局的吴影。他以前也曾是租税局的王牌，曾经很活跃但现在不可同日而语。素材创新的《Tracer》将接续《衣袖红镶边》於1月7日首播。



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