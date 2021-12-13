《2021 MAMA》重金打造Wanna One合体舞台，服装造型总价过亿！成员采访赚足眼泪：「好像奇迹一样」

已经解散的男团Wanna One在前天的《2021 MAMA》颁奖礼重新聚在一起，为了这次时隔近3年的合体舞台，CJ ENM毫不手软地投入了上亿韩元。

2021年Mnet亚洲音乐大奖（以下简称MAMA）12月11日在韩国京畿道举办，男团Wanna One带来了三首歌的舞台，除了不在韩国的赖冠霖之外10位成员均有参加。遗憾的是因颁奖礼前一天有工作人员确诊，Wanna One未能登上直播舞台。 好在成员们的检测结果全部都是阴性，和粉丝一起进行了事前录制。



Wanna One先是带来了《Energetic》和《Burn It Up》两首快歌，充满力量的刀群舞依旧优秀！最后一首歌《Beautiful》之前播放了成员采访，裴珍映：「好像发生奇迹一般，像梦一样。 」姜丹尼尔：「真的时隔很久再次使用Wanna One这个名字。」朴志训：「我记得曾经说过，当Wannable们重聚的时候Wanna One也会重聚。」现场有粉丝刚见到Wanna One出场就激动得开始抹眼泪。





Wanna One在2017年通过《Produce 101》第二季出道，2019年1月27日举办最后一场演唱会后宣布解散，目前成员们分别以SOLO歌手、新团成员、演员等身份活动，除了朴佑镇和李大辉之外每一位都在不同的公司。 这种情况下还能协调日程让10个人成功聚到一起，确实堪比奇迹。



据CJ ENM相关人士透露，Wanna One光是舞台服装和妆发造型就花掉了上亿韩元，堪比一场迷你演唱会！CJ ENM还和成员们讨论了专辑和演唱会等事项，具体资讯尚未公开。



昨天，沈寂已久的Wanna One官方Twitter也更新了大家的后台合照：「能够用Wanna One这个名字再次见面非常幸福。 请记得我们永远在一起，要一直幸福哦！约定。」



[#워너원데이] Wanna One이라는 이름으로 다시 만날 수 있어서 행복했습니다언제나 함께라는 마음으로 늘 행복하세요! 약속 pic.twitter.com/RQKAUb2LUk — Wanna One (@WannaOne_twt) December 12, 2021

网友感叹：「不愧是Wanna One，偶像界的Legend」、「再看到大家真的太开心了」、「和从前一样爱著你们」、「这段时间以来大家实力更加进步了」、「规模超豪华超美啊」、「好想念Wanna One啊」、「是我永远的idol！」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻