润娥参加青龙奖红毯试装过程公开，每一件礼服穿起来都好美！

少女时代润娥上月底出席青龙电影节，近日在个人频道公开了参加颁奖礼前挑选礼服的影片，真的很难抉择呀！

润娥在青龙奖前2天去试衣，表示自己想穿白色、戴珍珠首饰，整体素雅一点，不要像之前那样华丽夸张。 试到一件镶满珍珠的裙子，剪裁合体又优雅，转过身原来是大露背款，润娥笑说：「因为（红毯）是室外，好像会很冷耶~」



又试了两件，为难地嘟起嘴：「好难选！」最后决定穿全白色那件！



不过到了颁奖礼当天，润娥还是换了一件礼服，不得不说这件有薄纱装饰的裙子更适合她的温柔气质！今年是润娥第三次参加青龙电影节：「《秘密任务》和《极限逃生》两部电影都有参加过，今年是《奇迹》，明年希望能带著《秘密任务2》再回来呀。 」还开心地展示她心心念念的珍珠耳环~



这次润娥以电影《奇迹：给总统的一封信》的「宋罗熙」一角入围「最佳女主角」，并成功斩获「人气明星奖」。拿到奖杯的欧尼看起来好开心：





接下来润娥和韩志旼、李栋旭、姜河那、徐康俊、李光洙等联合主演的电影《Happy New Year》（缘来大饭店）将在12月29日在韩上映，明年还有《两点的约会》和《秘密任务2》两部片约，作为演员的润娥也十分活跃！



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