潤娥參加青龍獎紅毯試裝過程公開，每一件禮服穿起來都好美！

少女時代潤娥上月底出席青龍電影節，近日在個人頻道公開了參加頒獎禮前挑選禮服的影片，真的很難抉擇呀！

潤娥在青龍獎前2天去試衣，表示自己想穿白色、戴珍珠首飾，整體素雅一點，不要像之前那樣華麗誇張。 試到一件鑲滿珍珠的裙子，剪裁合體又優雅，轉過身原來是大露背款，潤娥笑說：「因為（紅毯）是室外，好像會很冷耶~」



又試了兩件，為難地嘟起嘴：「好難選！」最後決定穿全白色那件！



不過到了頒獎禮當天，潤娥還是換了一件禮服，不得不說這件有薄紗裝飾的裙子更適合她的溫柔氣質！今年是潤娥第三次參加青龍電影節：「《秘密任務》和《極限逃生》兩部電影都有參加過，今年是《奇跡》，明年希望能帶著《秘密任務2》再回來呀。 」還開心地展示她心心念念的珍珠耳環~



這次潤娥以電影《奇跡：給總統的一封信》的「宋羅熙」一角入圍「最佳女主角」，並成功斬獲「人氣明星獎」。拿到獎杯的歐尼看起來好開心：





接下來潤娥和韓志旼、李棟旭、姜河那、徐康俊、李光洙等聯合主演的電影《Happy New Year》（緣來大飯店）將在12月29日在韓上映，明年還有《兩點的約會》和《秘密任務2》兩部片約，作為演員的潤娥也十分活躍！



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