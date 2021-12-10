乐童音乐家做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，灿赫透露人生目标：「被写入伟人传记，然后神秘消失！」

果然，亲妹妹的爆料总是最有趣的XD #乐童音乐家 #灿赫 #秀贤

昨天播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来乐童音乐家聊天，秀贤说两人随著成长有很多变化，自己是野心越来越小，哥哥则是野心越来越大。 这时灿赫努力组织语言试图否认，秀贤冷冷地说：「怎么，你不是说想要写伟人传记吗？ 」



秀贤解释说哥哥想要的伟人传记还不是自传，而是「因为太伟大了，需要让别人写的那种」，例如像海伦凯勒那样XD灿赫终於承认了：「那样的话就太好了，那是我的目标。 」



曹世镐问他希望传记结尾怎么写，灿赫：「他现在究竟在哪呢？ 」刘在锡惊呼：「你是会消失吗？ 」灿赫又犹豫了：「倒是还没在计画之中......是开放式结尾。」秀贤在一边已经笑弯了腰XD



聊到出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》的契机，秀贤说妈妈极力希望他们上这个节目，哥哥的出演理由则是：「是时候了。 」刘在锡不解地问是指什么时候，灿赫：「多为我留下一行记录的时候。 」



曹世镐问灿赫难受时有几个能打电话的朋友，灿赫：「我很少觉得难受。 」静静观察的秀贤：「没办法沟通呢。 」刘在锡一边笑一边感谢秀贤，原来他刚刚也在心里想这句话XD



刘在锡表示灿赫是现在演艺圈十分稀有的类型，就是爱说一些虚无缥缈的事情、完全不管整体话题走势，而偏偏旁边又有一个爱吐槽的妹妹，难怪每次看兄妹俩一起出场都觉得超级有趣XD



节目里还聊到之前引起话题的「只有哥哥会替妹妹著想」，这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》真的非常好看，大推！



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