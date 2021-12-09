《衣袖红镶边》确定延长一集！MBC：后半段还有更多看点，浪漫情节也将一一上演

好棒啊，距离15%的收视率公约「龙袍版《My House》」又接近了一步！

今日有韩媒报导称，MBC人气古装剧《衣袖红镶边》决定在原本16集的企划基础上延长一集，而且第17集也是正片、不是特别篇，让结局更加饱满有力。



MBC方面也证实了这一消息：「包括男女主角的正式romance在内，后半段也准备了很多故事，为了让故事和结局更有力以报答观众们的厚爱，决定延长一集。 」

《衣袖红镶边》讲的是希望守护自己选择的生活的宫女，与比起爱情更重视国家的帝王，在宫中相识相爱的浪漫记录，以现代视角重新诠释了朝鲜第22代国王正祖和宜嫔成氏的故事。



最近播出的第7集和第8集收视率都超过10%，连续4周都是电视剧话题性第一，两位主演也分别位居电视剧演员话题性第一和第二。 之前俊昊和李世荣做客电台节目《正午的希望曲》时曾立下收视率公约「超过10%就担任特别DJ」，最近正在和节目方协调日程，很快就要履行公约啦！

而之前俊昊在《Radio Star》还曾立下另一个收视率公约，即是超过15%就会穿上剧中服装跳《My House》，这次宣布延长一集更让人充满期待了！



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