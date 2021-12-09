《衣袖紅鑲邊》確定延長一集！MBC：後半段還有更多看點，浪漫情節也將一一上演

好棒啊，距離15%的收視率公約「龍袍版《My House》」又接近了一步！

今日有韓媒報導稱，MBC人氣古裝劇《衣袖紅鑲邊》決定在原本16集的企劃基礎上延長一集，而且第17集也是正片、不是特別篇，讓結局更加飽滿有力。



MBC方面也證實了這一消息：「包括男女主角的正式romance在內，後半段也準備了很多故事，為了讓故事和結局更有力以報答觀眾們的厚愛，決定延長一集。 」

《衣袖紅鑲邊》講的是希望守護自己選擇的生活的宮女，與比起愛情更重視國家的帝王，在宮中相識相愛的浪漫記錄，以現代視角重新詮釋了朝鮮第22代國王正祖和宜嬪成氏的故事。



最近播出的第7集和第8集收視率都超過10%，連續4周都是電視劇話題性第一，兩位主演也分別位居電視劇演員話題性第一和第二。 之前俊昊和李世榮做客電台節目《正午的希望曲》時曾立下收視率公約「超過10%就擔任特別DJ」，最近正在和節目方協調日程，很快就要履行公約啦！

而之前俊昊在《Radio Star》還曾立下另一個收視率公約，即是超過15%就會穿上劇中服裝跳《My House》，這次宣布延長一集更讓人充滿期待了！



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