《以吾之名》郑泰州&都江才现实是好友！李学周首次上观察型综艺不自在，拉上张栗害羞约会

这对Bromance很可以呀，是经常打电话的关系呢！

这阵子以《以吾之名》「郑泰州」一角获得高度观注的李学周，上周到《全知干预视角》作客（1204期），让观众一探他的一日行程。



李学周首次参加观察型综艺节目就大出糗，因为太过不自在，吃个饭连筷子汤匙都忘记怎么握，还频频掉饭。他紧张的不时会抬头看看周围镜头与工作人员，最后干脆开口化解冷场、把节目当Vlog在拍了。



他似乎就是怕自己一人太尴尬，所以邀了现实好友见面，而那位好友正是和他一同合作《以吾之名》的「都江才」张栗。李学周一个人怕尴尬，但拉上同样是「乖乖牌」的张栗也难化解。不过，幸好张栗首先打破沉默，当起主持人访问李学周，但两人的表情和不时冷场的对话在观众眼里还是相当搞笑。



两人言谈中透露了彼此感情很好，不时会通电话，但李学周突然吃醋(?)质问张栗：「我听说你好像不只打给我？朴喜洵前辈说他也接过你电话，普贤也接过四次电话，到底是怎样？」张栗心虚(?)的笑了，但说：「最常打给你。」



两人继续聊了一下朴喜洵，最后可爱的合照再互拍独照，结束了这场害羞的友谊约会。



节目播出之后，不少网友大赞两人很可爱呢！YouTube剪辑影片下留言包括「他们实在太可爱，很讶异会演反派呢」、「反转魅力啊，真可爱」、「太搞笑了哈哈哈」、「穿帽T的两人都好可爱」。

▼YouTube剪辑影片



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