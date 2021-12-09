李光洙担任HAHA《GAP》新歌MV主角！黑色幽默，前后反差！

HAHA真有才，李光洙还是那么搞笑~

HAHA这次继2011年迷你一辑《Quan Ninomarley A.K.A HaHa Reggae Wave》后，暌违十年发表个人专辑。 8日晚6点通过1theK公开专辑同名主打歌《GAP（공백空白）》MV，收录曲《No matter what（잖아 & 작은 꼰대 이야기）》MV则在「HAHA PD」个人频道公开。



《GAP》MV设定是QUAN娱乐的颁奖典礼，李光洙从被冷落责駡的服务生，摇身一变成为获得最佳男主角的明星，在红毯、Photo Wall、宴席上受到的前后待遇形成鲜明对比，最后还将以前积累的怨气发泄出来，将人们打倒在地。



而HAHA从颁奖典礼的主持人身份，沦落为推著清扫车的保洁员，围著圈边走边弯腰一上一下的舞蹈动作很有记忆点。 请来Emet Sound音乐人、YG KPlus模特和演员们参与拍摄，画面中还为加上颁奖典礼般的字幕，给每个人介绍姓名。

HAHA参与《GAP》的作词作曲，表达梦想登上顶峰的「万年老二」虽然表面装作若无其事，但其实有自卑心和空虚感，希望有人能懂得自己，希望人生有空白期休息的复杂心境。



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