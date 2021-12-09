BTS防弹少年团V & BLACKPINK Jennie 两家粉丝开骂战：求放过 VS 被骂惨才冤

一个手滑关注，引发了两家粉丝的骂战。

世界豆防弹少年团的7名成员开通个人IG，这在ARMY们之间可是一件大事，引来全球ARMY们的关注，所有成员的粉丝数在短短几个小时内就突破了1000万，而V的粉丝量更是在28小时内上升至了2000万。



V在开通IG帐号之后还闹出了个「轰动」事件，被发现除了队友们之外，第一个关注的是BLACKPINK成员Jennie，没过多久又取消关注了，引爆了各种猜测。 想到V在weverse上求问「到底怎么取消关注推荐的帐号」，大家反应过来V关注Jennie可能是因为当初手滑正好点了IG上推荐的帐号。



只是这件事情却在AMRY之间发酵了，有不少人跑去Jennie的IG里留言，让她解释到底为什么V要关注她，加上了#Freetae、#求放过V的Hashtag，留言「留V一人独自美丽吧」、「你俩到底什么关系」等等，更有人直接用上了「呕吐」的表情包。



传遍各大SNS平台、洗版式的恶评让Jennie和BLACKPINK的粉丝极度不满，於是开始回怼恶意留言的ARMY，他们为Jennie鸣不平，认为「明明她什么都没做，凭什么要承受那些骂名？」 而双方粉丝群的口水战在一来一去之间也愈演愈烈，演变成了互相攻击。



V基本确定是手滑误操作，而Jennie本人也没发表任何言论，可能在当事人看来这原本就不是什么大事情，倒是闹得两家粉丝大开骂战。 追星应该是快乐的，大家都消消气吧。

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