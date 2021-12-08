【有片】古装剧《御史与祚怡》竟出现2PM《My House》配乐！网友爆笑惊呼：「这首歌也太百搭XD」

【有片】古装剧《御史与祚怡》竟出现2PM《My House》配乐！网友爆笑惊呼：「这首歌也太百搭XD」

韩剧   2021年12月8日   星期三10:20   Sani   2

（封面图源：tvN《御史与祚怡》官方海报、JYP官方照片）

由 #2PM #玉泽演 和 #金惠奫 主演的tvN古装剧《#御史与祚怡》最近出现了意想不到的BGM，剪辑人员真的很有sense耶！

《御史与祚怡》讲述一成为御史的美食家公子罗二言（玉泽演 饰），遇见为了寻找幸福而勇往直前的朝鲜王朝时代奇女子金祚怡（金惠奫 饰），从而展开的搞笑搜查剧。
（图源：黄viu煲剧平台）

这周一播出的第9集里，祚怡说要去酒馆但二言担心不安全，拉住她说：「不如，来我家吧。 」这时突然出现了2PM歌曲《My House》的音乐，伴随两人睁大眼睛的画面，真的非常好笑XD

但这一幕其实是「本放限定」，即是只有在电视上追首播的人才能看到，网路重播版里就换了其他配乐。 不过也有观众表示重播版的配乐成功烘托出尴尬气氛，也十分有趣：

网友：「我看首播时就是这样表情：ᄋᄇᄋ，然后就笑喷了kkk 」、「这里真的瞬间爆笑」、「谁想到用这个配乐的？ 您是天才吗？ 」、「重播时又假装自己是正常的电视剧吗kkk」、「《My House》的歌词真的适合很多场景耶kkk」、「这部剧很好看，搞笑又不刺激」。香港观众可锁定黄viu煲剧平台追看《御史与祚怡》，逢周一、二深夜上线！

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留言/评论
  • 好看
    2小时前
  • 好奇怪古裝劇，英語配樂，不過那商船又來自萄葡牙
    2小时前
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