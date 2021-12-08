《Bad and Crazy》新预告就福利满满！李栋旭半裸享受三温暖，却突然被头盔男魏河俊冲进来揍～

不愧是李栋旭，这个脸蛋＋身材真的太犯规了！

tvN 年底动作爽剧《Bad and Crazy邪恶与疯狂》又公开新一波预告，这是福利给足，一开头就是李栋旭的完美身材，湿漉漉的模样让粉丝们陷入疯狂～。

《Bad and Crazy》讲述虽然内心充满正义、却过著老套警察生活的「俗物刑警」柳秀悦（李栋旭 饰），在某天体内的另一个人格 K（魏河俊 饰）苏醒过来后，铲除腐败警察、实现社会正义的故事。



▼预告中，正在享受三温暖的秀悦，被突然冲进来的头盔男K给暴揍：「这是哪来的疯子啊～！！！」K 疯起来真的太狂太帅了。



【人物简介】

▼李栋旭饰演腐败的坏刑警「柳秀悦」，拥有独特性感的魅力，为达目的对权力勾结和腐败视而不见的机会主义者，是个亦正亦邪的角色。



▼魏河俊饰演善良的疯家伙「K」，是秀悦的另一个正义人格，苏醒后不顾后果，致力於铲除警察内部不公不义之事，是诞生在这个时代的全新英雄。



▼韩智恩饰演毒品调查科警察「熙谦」，外型亮丽且学习成绩很好，与秀悦经常因案件而联系在一起。



▼车学沇饰演反腐败调查科的忙内警察「吴景泰」，性格单纯且重情义。



《Bad and Crazy》由《驱魔面馆》的刘先东导演和金新春编剧合作打造，预计在12月17日首播。

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